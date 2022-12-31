Под Оршей задавили женщину, труп нашли на трассе М-1

ННВ • 31/12/22 11:58 • Здарэнні

Вечером 30 декабря в Оршанском районе в результате наезда погибла женщина, ГАИ ищет водителя.



Около 20:30 часов на 569-м километре автодороги М-1 «Брест — Минск — граница Российской Федерации» вблизи деревни Юрцево был обнаружен труп женщины с признаками наезда.

Водитель с места дорожно-транспортного происшествия скрылся, сейчас ведутся его поиски, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.