Оранжевый уровень опасности из-за ожидающего этой ночью сильного ветра объявлен в Витебской области

ННВ • 01/1/23 19:02 • Экалогія

Очень крепкий ветер ожидается этой ночью в Витебской области, объявлен оранжевый уровень опасности.



Согласно прогнозу синоптиков, ночью 2 января (понедельник) в Витебске и по всей Витебской области ожидается усиление ветра — скорость порывов может достигать 15-18 метров в секунду, что соответствует 8 баллам по шкале Бофорта. Такой ветер способен ломать сучья деревьев.

Сейчас, по данным витебской метеостанции, уже регистрируются порывы ветра скоростью до 13 метров в секунду. Температура воздуха при этом растет.

Ночью столбик термометра начнет падать и к вечеру понедельника снизится до +1 градуса по шкале Цельсия.