Более чем на 2000 человек сократилось экономически активное население Витебщины за осень
В экономике Витебской области по данным статистики в ноябре 2022 года было занято 463 500 человек.
Напомним, что в августе прошлого года экономически активное население Витебщины составляло 465 600 человек. Таким образом, за три осенних месяца оно сократилось на 2100 человек.
Наибольшим осенью было падение в сентябре, когда количество занятых в экономике людей сократилось на 1300 человек. В октябре этот показатель уменьшился еще на 100 человек, а в ноябре — на 700.
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