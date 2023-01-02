Более чем на 2000 человек сократилось экономически активное население Витебщины за осень

Сяржук Серабро • 02/1/23 14:12 • Эканоміка

В экономике Витебской области по данным статистики в ноябре 2022 года было занято 463 500 человек.



Напомним, что в августе прошлого года экономически активное население Витебщины составляло 465 600 человек. Таким образом, за три осенних месяца оно сократилось на 2100 человек.

Наибольшим осенью было падение в сентябре, когда количество занятых в экономике людей сократилось на 1300 человек. В октябре этот показатель уменьшился еще на 100 человек, а в ноябре — на 700.