Зарплаты в Витебской области все еще ниже июльских

Сяржук Серабро • 02/1/23 15:20 • Эканоміка

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Витебской области после падения все еще не достигла июльского уровня.



В ноябре 2022 года она составила 1392 рубля 20 копеек, сообщает Главное статистическое управление Витебской области. В июле же официальная средняя зарплата в регионе составляла 1397 рублей 30 копеек.

Напомним, что первые два осенних месяца номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Витебской области падала и снизилась до 1379 рублей 30 копеек. Таким образом, в ноябре она выросла на 9,3%.

При этом реальная заработная плата в ноябре 2022 года была ниже, чем в ноябре 2021 года, в 12 районах области из 21, а также в самом областном центре.

Меньшем, чем год назад, купить на свою зарплату в ноябре могли в Витебске (-2%), Бешенковичском (-2,2%), Браславском (-4%), Витебском (-0,5%), Городокском (-3%), Докшицком (-3,6%), Лепельском (-1,4%), Лиозненском (-4,3%), Оршанском (-1,7%), Полоцком (-3,2%), Россонском (-3,6%) и Шумилинском (-4,3%) районах.