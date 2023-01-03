Автомобильный мост скрылся под водой в Лиозненском районе

• 03/1/23 13:31 • Экалогія

2 января затопило автомобильный мост через реку Ордышевка в Лиозненском районе.
Затопило автомобильный мост в Лиозненском районе. Фото МЧС

Низководный железобетонный мост находится неподалеку от деревни Кучинщина. Вместе с мостом подтоплен участок дороги протяженностью 10 метров, максимальный уровень воды достигает 35 сантиметров, сообщается пресс-службой МЧС.

Этот мост в Лиозненском районе подтапливается регулярно, но весной. По информации спасателем затопление автомобильного моста не нарушило жизнеобеспечение местного населения.

            
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