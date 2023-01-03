Кассовые аппараты не работают из-за сбоя в ПО — налоговая

ННВ • 03/1/23 18:55 • Эканоміка

МНС заявила, что проблемы в работе кассовых суммирующих аппаратов в ряде торговых объектов Витебска и всей Беларуси не связаны функционированием средства контроля налоговых органов.



После обеда 3 января в ряде магазинов Витебска перестали нормально функционировать кассы в ряде магазинов. Подобные проблемы наблюдаются по все Беларуси.

Министерство по налогам и сборам выпустило заявление, информирует, что проблема в функционировании кассовых суммирующих аппаратов, обслуживаемых ООО «Туссон», вызвана сбоем в программном обеспечении самого кассового оборудования.

МНС предлагает в случае выявления проблем, связанных с функционированием кассовых суммирующих аппаратов, субъектам хозяйствования необходимо в незамедлительном порядке обратиться в ООО «Туссон» либо центры технического обслуживания, с которым заключен договор на их техническое обслуживание и ремонт.

Если же проблемы в работе кассового оборудования останутся и после 13 января, предлагается информировать МНС через контакт-центр.

Примечательно, компания «Туссон» сообщала, что с 16 января будут вноситься изменения в работу программного обеспечения платежных терминалов сети ООО «ТУССОН» для клиентов ОАО «АСБ Беларусбанк» по операции «ВОЗВРАТ»: терминалы начнут запрашивать ввод RRN

успешной операции «ОПЛАТА».