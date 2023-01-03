На Двине начался паводок, Полоцкая ГЭС вынуждена сбрасывать воду. Видео

ННВ • 03/1/23 19:14 • Экалогія

Полоцкая ГЭС начала сброс воды и водохранилища станции, «Витебскэнерго» объяснило причину.



Резкое потепление и интенсивное таяние снега привели к паводку Двине. Для пропуска избыточных паводковых вод часть затворов плотины Полоцкой гидроэлектростанции приоткрыли.

В результате сейчас расход воды через ГЭС варьируется от 700 до 800 кубометров в секунду, тогда как средний расход по многолетним наблюдениям составляет только 292 кубометра в секунду, сообщает «Витебскэнерго».

Эти меры должны минимизировать риски подтопления в верховьях ГЭС. При этом к

концу недели синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до минусовых значений. Ожидается, что с изменением температурного режима гидрологическая ситуация на реке стабилизируется.

На гидропосту в Витебске резкий рост уровня воды в Двине отмечается со 2 января. Сейчас уровень приблизился к отметке в 400 сантиметром над нулем поста. Напомним, что затапливать набережную в Витебске начинает при уровне воды в реке выше 500 сантиметров.