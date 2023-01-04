Двое мужчин сгорели во время пожара в Шумилинском районе

Зоя Машэка • 04/1/23 14:16 • Здарэнні

Вечером 3 января на пожаре в деревне Цевьи Шумилинского района погибли два человека.



Пожарные получили сообщение о горящем деревенском доме в 20:39. Когда они приехали на вызов бревенчатая изба полыхала открытым пламенем.

При тушении пожарные нашли внутри помещения тела погибших 40-летнего хозяина дома и его 48-летенго гостя.

В результате пожара огнем в доме уничтожены крыша, потолочное перекрытие и имущество, а также повреждены стены. По предварительной версии дом мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем при курении одного из мужчин, сообщается пресс-службой МЧС.

Как уточняет следственный комитет, владелец дома жил с женщиной, в тот день к ним пришел гость, с которым они выпивали. После застолья все трое отправились спать, через некоторое время женщина проснулась от запаха гари и увидела, что под ней тлеет матрас. Она попыталась разбудить мужчин и вытащить их из дома, однако у нее это не получилось. Тогда она выбежала на улицу, добралась до соседей и вызвала пожарных.