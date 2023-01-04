Новогодняя радуга над Витебском. Фотофакт
Необычное для января атмосферное явление наблюдали в Витебске — зимнюю радугу.
В первой половине дня 3 января над площадью Победы, где установлена областная новогодняя ёлка, удалось снять яркую радугу.
Как видно из фото, это именно радуга, а не гало, которое зимой зачастую можно наблюдать вокруг солнца. Отличить эти два явления легко по наплавлению изменения цвета полосок.
В это время в Витебске периодически шел дождь, температура воздуха во вторник поднималась до +7,3 °C.
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