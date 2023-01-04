Центр Витебска оснастили светодиодной брусчаткой, синхронизированной со светофорами

Сяржук Серабро • 04/1/23 21:44 • Падзеі

Все пешеходные переходы в районе площади Свободы в Витебске оснащены светодиодной брусчаткой, регулирующей движение пешеходов.



Напомним, что подобная подсветка на бордюрах в районе «зебры» появилась на переходе через улицу Ленина от Летнего амфитеатра к кафе «Бульбяная» накануне «Славянского базара в Витебске» в 2018 году.

Тогда светодиодной плиткой, синхронизированной с красным и зеленым сигналом светофора, был оснащен только один переход, обошлось это бюджету более 41 000 рублей.

Теперь подобные устройства появились и на трех других переходах: через проспект Фрунзе, через Замковую улицу и через улицу Ленина между площадью Свободы и ПКБ АСУ.