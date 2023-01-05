Оранжевый уровень опасности из-за резкого ухудшения погоды объявлен в Витебской области

ННВ • 05/1/23 19:54 • Экалогія

Циклон Аксель несет в Беларусь сильный холод, в Витебской области завтра ожидается мороз до -19 °C. Объявлен оранжевый уровень опасности.



По прогнозам синоптиков 6 января произойдет резкое изменение погодных условий в сторону похолодания. Температура воздуха в течение суток в области будет находиться в пределах от -12 до -16 °С. Ночью местами столбик термометра опустится до -19 °С.

В Витебске в пятницу минимальная температура ночью составит -14 — -16 °С, а днем максимальная не превысит -12 — -14 °С.

При этом на большей части автодорог ожидается гололедица.