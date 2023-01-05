Серия краж прокатилась по дачным поселкам Витебщины, орудовала целая шайка

Іван Дзедушкін • 05/1/23 13:19 • Крымінал

Милиция заявила о задержании шайки воров, которая обокрала дачи жителей Витебщины на 10 000 рублей.



С конца октября и до середины декабря в ночное время злоумышленники взламывали дверные замки дачных домов, хозяйственных построек и похищали электроинструменты и продукты питания.

К совершению преступлений группа тщательно готовилась: с утра на автомобиле воры выезжали на предполагаемое место преступления, осматривались, а ночью приезжали снова. С собой брали сменную одежду и орудия взлома.

После совершения преступлений похищенные инструменты привозили в квартиру одного из похитителей, после чего сбывали знакомому скупщику.

По подозрению в совершении серии этих краж были задержаны четверо безработных в возрасте от 22 до 37 лет. Один из них ранее судим за кражу, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.