Под Езерищем поезд «Пересвет» протаранил микроавтобус
Утром 6 января в Городокском районе произошло столкновение грузового поезда с микроавтобусом.
Приблизительно в 9:15 тепловоз 2ТЭ25КМ-0530 «Пересвет», тянущий грузовой состав, протаранил «Ford Transit», застрявший на переезде.
По информации ГАИ, прямо на переезде у грузового микроавтобуса произошла поломка. Водитель и пассажирка успели покинуть салон авто до столкновения с поездом.
Грузовой железнодорожный состав выехал на закруглении железнодорожных путей, после того застрявший автомобиль был замечен, не смотря на все предпринятые меры, избежать столкновения с ним не удалось.
В результате происшествия люди не пострадали. Задержка в движении грузового поезда составила 3 часа 34 минуты. По ЧП на железной дороге проводится проверка.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.