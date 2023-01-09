Жительница Орши получила 18 лет за зверское убийство — она нанесла жертве 385 травм

Іван Дзедушкін • 09/1/23 11:35 • Крымінал

Завершился суд над 57-летней жительницей Орши, которую обвиняли в зверском убийстве мужчина, совершенном весной прошлого года в Барани.



Как установило следствие, оршанка, будучи пьяной, поссорилась с 60-летним местным жителем и напала на него. Пьяная женщина наносила удары в область головы и шеи посудой, ее фрагментами и осколками, металлическим полотном пилы-ножовки, а также предметами, попавшимися под руки, и кулаками.

Позже эксперты подсчитают, что потерпевшему было нанесено не менее 385 травмирующих воздействий по различным частям тела. Его смерть наступила на месте происшествия.

На суде жительница Орши свою вину признала лишь частично. Она отрицала, что была пьяна и имела умысел на лишение жизни человека. Обвиняемая заявила, что травмы мужчине причинила, защищаясь от его противоправных действий.

Не смотря на это, женщину признали виновной в убийстве, совершенном с особой жестокостью. На основании пункта 6 части 2 статьи 139 УК судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда приговорила ее к 18 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба Витебской областной прокуратуры. Кроме того оршанку будут принудительно лечить от алкоголизма.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.