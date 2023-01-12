ММПЗ-групп признали банкротом и начали ликвидацию

Сяржук Серабро • 12/1/23 0:21 • Эканоміка

Экономический суд Витебской области вынес решение о признании банкротом ООО «ММПЗ-групп» и начал его ликвидацию, предприятие должно более миллиарда рублей, а на счетах всего 23,5 тысячи рублей.



Напомним, что производство по делу об экономической несостоятельности «ММПЗ-групп» было возбуждено в мае 2022 года. В июле в отношении должника открыли конкурсное производство. Потом, 10 ноября, рассмотрение этого дела было отложено судом.

Дело в том, что в августе завод белой жести в Миорах посетил Александр Лукашенко, который в резкой форме потребовал прекратить его банкротство.

— Идеальное предприятие превратили в банкрота. У нас предприятий таких нет. Это суперпредприятие. Тут просто надо засучить рукава и производить продукцию, сбывать, — обрушился он тогда на чиновников.

В ноябре для реализация проекта по производству белой жести в Миорах в СЭЗ «Витебск» зарегистрировали нового резидента — ООО «Металлопрокатная компания» из агрогородка Гатово (Минская область).

27 декабря состоялось заседание Экономического суда Витебской области, на котором антикризисный управляющий сообщил, что у должника недостаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов; должник является неплатежеспособной организацией; неплатежеспособность должника имеет устойчивый характер и не может быть восстановлена.

На 26 декабря прошлого года сумма требований кредиторов составляла 1 076 149 749 рублей 3 копейки (включая суммы в иностранной валюте по курсу Нацбанка). Задолженность по внеочередным платежам составляла 381 312 рублей 39 копеек.

При этом имущество должника оценивалось 13 225 316 рублей 85 копеек, из которых 13 201 807 рублей 65 копеек — просроченная дебиторская задолженность. На счетах у предприятия было всего 23 509 рублей 20 копеек.

В результате суд вынес решение о признании ООО «ММПЗ-групп» банкротом и открытии в его отношении ликвидационного производства сроком до 26 июня 2023 года.