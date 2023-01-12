Падеж 240 телят скрыли в одном из колхозов Глубокского района, руководство оказалось на скамье подсудимых

Ігар Арцюх • 12/1/23 20:37 • Эканоміка

В Глубоком судили руководителя, главного зоотехника, главного ветврача и бухгалтера сельхозпредприятия, которые скрыли падеж 240 телят.



Согласно материалам дела, должностные лица колхоза с января 2021 года по март 2022 года с целью сокрытия падежа 240 голов молодняка крупного рогатого скота внесли заведомо ложные сведения в официальные документы – акты на выбытие животных, товарно-транспортные накладные, ежемесячные отчеты хозяйства о реализации КРС работникам предприятия и населению.

По версии следствия руководство сельхозпредприятия делало это чтобы избежать привлечения к материальной и дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и необеспечение сохранности КРС.

Суд Глубокского района признал всех подсудимых виновными в служебном подлоге. На основании части 2 статьи 427 УК бывшего руководителя предприятия приговорили к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на 2 года, главного зоотехника и главного ветврача – на 1 год 6 месяцев. Также они на 3 года лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Бухгалтера освободили от уголовной ответственности с прекращением производства по делу на основании закона «Об амнистии в связи с Днем народного единства», сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.