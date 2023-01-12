Сбор за пересечение госграницы на авто в Витебской области продлен до 2025 года

Сяржук Серабро • 12/1/23 0:57 • Турызм

Витебский облсовет снова ввел местный сбор за пересечение государственной границы транспортными средствами в пунктах пропуска, но собирать его начнут с 1 февраля.



Напомним, что впервые такой сбор был введен решением областного Совета депутатов от 29 июня 2021 года и действовал с 1 августа 2021 года по 1 января 2023 года.

Новое решение о введении такого сбора, теперь уже до 1 января 2025 года, было принято депутатами 30 декабря прошлого года. Оно было опубликовано 12 января и вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования, т.е. — с 1 февраля.

Как и прежде, сбор составляет одну базовую величину, сейчас это уже 37 рублей.

Документ также устанавливает нескольким категорий, которые освобождены от сбора за пересечение госграницы: сотрудникам госорганов, едущим по делам службы; иностранцам, приглашенным госорганами и госорганизациями; иностранцам, едущим на «Славянский базар в Витебске», при наличие билетов на концерты; ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий на территории других государств; иностранцы с документом, подтверждающим степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75–100 процентов; белорусы, едущие за границу на лечение; иностранцы, выезжающие из Беларуси после санаториев или другого лечения; белорусы и иностранцы, выезжающие для ухода за тяжело больными родственниками; иностранцы, выезжающие из Беларуси после похорон родственников; а также все те, кого депортируют и нашей страны.