Мужчина погиб в результате столкновения легковушки с фурой в Оршанском районе

Іван Дзедушкін • 13/1/23 17:14 • Здарэнні

13 января в Оршанском районе произошло смертельное ДТП: столкнулись седельный тягач и легковой автомобиль.



Около 13:00 на 11-м километре автодороги «Орша-Шклов-Могилев» 60-летний водитель большегруза «Volvo», ехавший в направлении Барани, при повороте налево совершил столкновение с движущимся во встречном направлении легковым автомобилем «Toyota».

В результате этого дорожно-транспортного происшествия 58-летний водитель легковушки получил тяжелые травмы и скончался на месте аварии, об этом «ННВ» сообщили в ГАИ.