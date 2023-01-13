Мужчина погиб в результате столкновения легковушки с фурой в Оршанском районе

• 13/1/23 17:14 • Здарэнні

13 января в Оршанском районе произошло смертельное ДТП: столкнулись седельный тягач и легковой автомобиль.
Мужчина погиб в результате столкновения легковушки с фурой в Оршанском районе. Фото ГАИ

Около 13:00 на 11-м километре автодороги «Орша-Шклов-Могилев» 60-летний водитель большегруза «Volvo», ехавший в направлении Барани, при повороте налево совершил столкновение с движущимся во встречном направлении легковым автомобилем «Toyota».

Мужчина погиб в результате столкновения легковушки с фурой в Оршанском районе. Фото ГАИ

В результате этого дорожно-транспортного происшествия 58-летний водитель легковушки получил тяжелые травмы и скончался на месте аварии, об этом «ННВ» сообщили в ГАИ.

Мужчина погиб в результате столкновения легковушки с фурой в Оршанском районе. Фото ГАИ

            
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