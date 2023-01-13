Мужчина погиб в результате столкновения легковушки с фурой в Оршанском районе
13 января в Оршанском районе произошло смертельное ДТП: столкнулись седельный тягач и легковой автомобиль.
Около 13:00 на 11-м километре автодороги «Орша-Шклов-Могилев» 60-летний водитель большегруза «Volvo», ехавший в направлении Барани, при повороте налево совершил столкновение с движущимся во встречном направлении легковым автомобилем «Toyota».
В результате этого дорожно-транспортного происшествия 58-летний водитель легковушки получил тяжелые травмы и скончался на месте аварии, об этом «ННВ» сообщили в ГАИ.
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