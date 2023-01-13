Опубликованы ставки налога на недвижимость и земельного налога для жителей Витебска, они изменились для физических лиц

• 13/1/23 17:55 • Эканоміка

Опубликованы ставки налога на недвижимость и земельного налога, которые будут действовать в Витебске в 2023 году. Что в них нового?
Деньги, монеты, калькулятор, налоги, бюджет. Фото pixabay.com

Как и раньше, ставки налога на недвижимость и земельного налога увеличиваются для организаций, за исключением тех, которые имеют преференции, в 2 раза.

А вот для физических лиц, в том числе зарегистрированных индивидуальными предпринимателями, исчисление налога на недвижимость изменили. Если раньше для них ставка увеличивалась в 1,5 или 2 раза в зависимости от оценочной стоимости объектов недвижимости, то теперь для всех установлен коэффициент 2.

Ставка земельного налога для витеблян также увеличивается в два раза.

            
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