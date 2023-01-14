Оранжевый уровень опасности: в воскресенье и понедельник будет сильный ветер

• 14/1/23 19:23 • Экалогія

15 и 16 января в Витебской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.
Купить лыжи — не самая плохая мысль. Последствия циклона «Даниэлла» («Daniella») в Витебске. Фото Сергея Серебро

По прогнозам синоптиков днем 15 января на большей части Беларуси, а ночью 16 января по северу страны ожидается усиление ветра — скорость порывов будет достигать 15-20 метров в секунду.

Температура атмосферного воздуха в Витебске в воскресенье днем будет около нуля, а в ночь на понедельник опустится на пару градусов. 15 января ожидается без осадков, а на следующий день высокая вероятность выпадения снега.

            
Меткі: ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 