В Витебске выпало 86% месячной нормы осадков

• 17/1/23 14:13 • Экалогія

За первую половину января в Витебске выпало 85,9% от месячной нормы осадков.
Пешеходы бегут между сугробов во время циклона «Эмма» в Витебске. Фото Сергея Серебро

На утро 16 января количество осадков, выпавших в областном центре, составляет 49 миллиметров при месячной норме 57 миллиметров.

За последние 36 часов в Витебске выпало 12 миллиметров осадков — более пятой части месячной нормы. Высота снежного покрова в городе достигла 13 сантиметров.

По прогнозам синоптиков в ближайшее время в Витебске ожидается выпадение дождя с мокрым снегом, а также образование тумана. Температура атмосферного воздуха к вечеру среды может достигнуть +7 °C.

            
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