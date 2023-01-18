В декабре рост цен в Витебской области возобновился

Сяржук Серабро • 18/1/23 14:22 • Эканоміка

За 2022 год цены на товары, по сравнению с 2021 годом, в Витебской области выросли на 14,2%.



Сильнее всего подорожали продукты — там рост составил 14,8%, непродовольственные товары подорожали на 13,4%, а услуги — на 10,8%.

При этом в декабре 2022 года продовольственные товары стоили на 12,5% дороже, чем в декабре 2021 года, непродовольственные товары — на 10,6%, а услуги — ровно на 10%.

Напомним, что в ноябре областная статистика показала снижение цен, однако, ряд товаров продолжал дорожать и тогда — цены на овощи выросли на 13%.

В декабре по сравнению с ноябрем продукты подорожали 0,8%, услуги на 1,3%, а непродовольственные товары подешевели на 0,4%.

Рост цен за месяц на овощи составил сразу 15,2%, на фрукты — 3,5%, на яйца — 2,4%, на макароны — 1,6%, это видно из инфографики Главного статистического управления Витебской области.