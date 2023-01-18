Витебский лесхоз тоже устроил купель и приглашает окунуться в нее на Крещение

ННВ • 18/1/23 14:00 • Рэлігія

На озере Боровское тоже будет прорубь для традиционного купания на православный праздник Крещения Господня.



Как сообщает Витебский лесхоз, для поддержки традиции крещенских омовений уже сегодня на территории нашего охотничьего комплекса «Дреколье» организована купель.

Кроме собственно проруби, лесники установили палатки для комфортного переодевания и обещают горячий чай.

Озеро Боровское находится на севере деревни Дреколье Мазоловского сельсовета, примерно в 15 километрах от Витебска.

Ранее «ННВ» со ссылкой на МЧС писали, что в Витебской области организованы 39 мест для окунания в прорубь на Крещение, таких образом официальных купелей будет как минимум 40.