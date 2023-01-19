Под Витебском насмерть сбили женщину

Іван Дзедушкін • 19/1/23 14:24 • Здарэнні

Утром 19 января в Витебском районе женщина погибла в результате наезда фургона.



По предварительным данным ГАИ, водитель автомобиля «Ford Transit» на 255-м километре автодороги М-3 «Минск-Витебск» отвлекся от управления и выехал на правую асфальтированную обочину, где совершил наезд на 61-летнюю женщину.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте происшествия.