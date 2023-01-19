Под Витебском насмерть сбили женщину
Утром 19 января в Витебском районе женщина погибла в результате наезда фургона.
По предварительным данным ГАИ, водитель автомобиля «Ford Transit» на 255-м километре автодороги М-3 «Минск-Витебск» отвлекся от управления и выехал на правую асфальтированную обочину, где совершил наезд на 61-летнюю женщину.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте происшествия.
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