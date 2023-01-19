Свыше 300 000 рублей зарплаты должны были колхозникам в Браславском районе с 2017 года

ННВ • 19/1/23 20:22 • Эканоміка

Работникам одного из сельхозпредприятий Браславского районе не выплачивали положенное 5 лет, задолженность превысила 300 000 рублей.



Как выяснилось в ходе проверки КГК, отдельным работникам этого предприятия в 2017 году и в первые 8 месяцев 2018 года не только не производились доплаты до размера месячной минимальной заработной платы, за работу в сверхурочное время и выходные дни, установленные законодательством о труде, но и с целью сокрытия задолженности начисленная им в соответствии с законодательством заработная плата выплачивалась не в полном размере.

Руководитель этой сельскохозяйственной организации без каких-либо оснований уменьшал отдельным работникам организации начисленную им зарплату. Люди не только недополучили зарплату, но также это негативно отразилось при исчислении стажа работы для начисления пенсии, пишет «Браслаўская звязда» со ссылкой на Комитет госконтроля.

В результате вмешательства Комитета и принятых мер в декабре 2022 года эта задолженность по зарплате работникам была погашена в полном объеме, к тому времени сумма задолженности составляла 306 300 рублей.

Всего по результатам проведенных в прошлом году КГК и Витебским областным управлением Департамента государственной инспекции труда контрольных мероприятий за нарушение прав граждан на получение полного и своевременного вознаграждения за свой труд к административной ответственности в Витебской области привлечено 256 лиц, общая сумма штрафов превысила 100 000 рублей.