Легковушка влетела под фуру в Бешенковичском районе, пострадала пассажирка

Іван Дзедушкін • 20/1/23 14:15 • Здарэнні

19 января в Бешенковичском районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, пострадала женщина, которую пришлось госпитализировать.



По предварительной информации ГАИ, около 23:00 на 235-м километре автодороги М-3 «Минск – Витебск» 21-летний житель Витебского района, управляя автомобилем «Mazda», совершил столкновение со стоящим неподалеку от деревни Долгое на правой по ходу движения обочине грузовым автомобилем «Volvo».

39-летнюю пассажирку легковушки пришлось деблокировать спасателям, в результате ДТП он получила травмы, с которыми была доставлена в учреждение здравоохранения.