В Ушачах 18-летняя девушка организовала порностудию. Видео

Іван Дзедушкін • 20/1/23 14:42 • Турызм

До 4 лет лишения свободы грозит 18-летней девушке из Ушач, которая организовала в райцентре порностудию.



По версии силовиков, ушачанка снимала порно у себя дома с августа прошлого года. Она не только сама снималась в подобных роликах, но и привлекала в качестве актеров знакомых.

Порнографические видеофильмы девушка продавала через собственный телеграм-канал, стоимость такого ролика по данным милиции составляла до 80 рублей. Пока известно как минимум о 40 покупателях ушачской «клубнички».

Дома у юной жительницы райцентра провели обыск, при этом изъяли компьютерную технику, фото- и видеоаппаратуру, осветительное оборудование, реквизит и декорации, сообщается пресс-службой МВД.

В отношении девушки возбудили уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов. Санкции статьи 343 УК предусматривают до 4 лет лишения свободы.