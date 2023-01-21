Сразу два пожара с человеческими жертвами произошли в Глубокском районе

ННВ • 21/1/23 12:57 • Здароўе

Два человека погибли в Глубокском районе в результате пожаров.



Днем в пятницу, 20 января, в 12:43 произошел пожара в жилом доме в агрогородке Удело. В сгоревшем доме на Набережной улице пожарные нашли тело 54-летнего хозяина, который погиб.

Спустя несколько часов, в 0:58 21 января поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Мамаи того же района. Там в горящем доме погиб 47-летний мужчина, который пришел в гости к 55-летней хозяйке жилища.

Причины этих пожаров и гибели на них людей еще устанавливаются, сообщается пресс-службой МЧС.