Вечером в Витебске перекроют улицу Белобородова в районе гипермаркета «Гиппо»

ННВ • 21/1/23 13:14 • Падзеі

Вечером 21 января для следственного эксперимента в Витебске перекроют часть улицы Генерала Белобородова в районе гипермаркета «Гиппо».



С 20:45 до 21:45 часов вблизи дома 1 по этой улице будет проводиться следственный эксперимент для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на этом участке дороги..

Во время проведения эксперимента движение транспорта в направлении улицы Димитрова будет полностью ограничено, сообщает пресс-служба СК.

Следственный комитет просит участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом проводимых мероприятий.