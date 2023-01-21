Вечером в Витебске перекроют улицу Белобородова в районе гипермаркета «Гиппо»

• 21/1/23 13:14 • Падзеі

Вечером 21 января для следственного эксперимента в Витебске перекроют часть улицы Генерала Белобородова в районе гипермаркета «Гиппо».
Инспектор ГАИ, снегопад, метель. 2013 год. Фото Сергея Серебро

С 20:45 до 21:45 часов вблизи дома 1 по этой улице будет проводиться следственный эксперимент для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на этом участке дороги..

Во время проведения эксперимента движение транспорта в направлении улицы Димитрова будет полностью ограничено, сообщает пресс-служба СК.

Следственный комитет просит участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом проводимых мероприятий.

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