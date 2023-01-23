Колхозных телят сдали скупщику КРС — в Дубровенском районе будут судить сельчан

Ігар Арцюх • 23/1/23 15:13 • Эканоміка

В одном из колхозов Дубровенского района бригадир и животновод похитили колхозных телят.



По версии следствия, в июле-августе 2022 года бригадир производственной бригады, животновод хозяйства, а также скупщик КРС похитили с фермы сельскохозяйственного предприятия четырех животных общей стоимостью 11 900 рублей.

Они вывезли колхозный скот на автотранспорте скупщика. А затем бригадир с целью сокрытия хищения внес заведомо ложные сведения в официальные документы – отчет о движении скота и птицы на ферме.

Уголовное дело было возбуждено по фактам хищении путем злоупотребления служебными полномочиями (часть 2 статьи 210 УК) и служебного подлога (яасть 1 статьи 427 УК).

После изучения материалов уголовного дела прокуратура Дубровенского района пришли направила их в суд для рассмотрения. Прокурор оставил без изменения ранее избранную в отношении обвиняемых меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает служба информации

прокуратуры Витебской области.

Напомним, что недавно завершился суд над трактористом, укравшим колхозных телят в Лиозненском районе. Его приговорили к общественным работам.