Светодиодная плитка в центре Витебска уже сломалась

Сяржук Серабро • 23/1/23 18:50 • Падзеі

Одна из восьми линий светодиодной брусчатки на перекрестке в Витебске уже не работает.



Как писали «ННВ», недавно перекресток улицы Ленина с проспектом Фрунзе и Замковой улицей полностью оборудовали светодиодной брусчаткой, дополнительно регулирующей движение пешеходов.

Линии из такой брусчатки синхронизированы с пешеходными светофорами и меняют цвет в зависимости от их сигналов.

Первый переход был оборудован такой системой еще в 2018 году, тогда светодиодной брусчаткой обозначили «зебру» через улицу Ленина от кафе «Бульбяная» к Летнему амфитеатру. Новинка появилась накануне очередного фестиваля «Славянский базар в Витебске».

В конце прошлого года светодиодная брусчатка появилась и на остальных трех пешеходных переходах этого перекрестка.

Однако уже сейчас одна из таких линий по какой-то причине перестала работать. 23 января светодиодная брусчатка на переходе через проспект Фрунзе со стороны площади Свободы не светилась и не меняла свой цвет синхронно со светофором.

Напомним, что оснащение только одного перехода такой системой в 2018 году обошлось бюджету более 41 000 рублей.