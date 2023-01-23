«Витебская снежинка» прошла в новом формате. Фоторепортаж

Сяржук Серабро • 23/1/23 22:14 • Культура

В этом году на «Витебскую снежинку» приехали представители только трех стран, фестиваль сменил свой формат.



Увы, времена, когда на сцене фестиваля стояли флаги нескольких десятков стран, а их представители устраивали красочную феерию в Витебске, прошли. Весной, после вторжения войск России в Украину, WDSF поддержала предложение МОК об исключении спортсменов не только этой страны, но и Беларуси из международных соревнований.

Поэтому в Витебске приехали танцоры только из Беларуси, России и Израиля. Кроме того, из-за невозможности проведения соревнований под эгидой WDSF, изменился формат «Витебской снежинки».

Теперь основной акцент был сделан на так называемый артистический танец, а соревнования спортивных пар составляли лишь небольшую часть фестиваля, который проходил под эгидой WADF.

В отличие от спортивных танцев в артистическом необязательно иметь партнёра для выступлений, там возможны как сольные танцы, так и танцы дуэтом и даже командой. В результате в этом году на сцене были почти исключительно девушки.

Видеть изначально парные танцы в таком исполнении, мягко говоря, непривычно. Кроме того, а артистическом танце намного больше вольностей, чем в спортивном, и зачастую танцоры ими злоупотребляют.