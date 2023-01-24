В Витебске вырубили деревья у подножия Успенской горы. Фотофакт
Деревья в устье Витьбы у подножия Успенской горы спилили.
В двадцатых числах января читатели «Народных новостей Витебска» заметили, что вместо деревьев на набережной рядом с женским монастырём красуются свежие пни.
Судя по их количеству, было срублено как минимум пять деревьев. На некоторых срезах видна темная сердцевина, возможно растения были больными.
Нужно отметить, что деревья в этом месте были одним из излюбленных мест для фотосессий витебских молодоженов.
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