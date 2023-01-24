«Жигули» врезались в фонарный столб в Витебске. Видео

Іван Дзедушкін • 24/1/23 12:18 • Здарэнні

Понадобилась помощь спасателей, чтобы извлечь пострадавшего из «Жигулей», протаранивших фонарный столб на улице Петруся Бровки.



23 января около 19:35 на перекрестке улиц Чкалова и Петруся Бровки 54-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», при повороте налево не справился с управлением.

В результате легковушка врезалась на световую опору на улице Петруся Бровки напротив дома №39.

50-летний пассажир, ехавший на переднем сидении, оказался заблокирован в «Жигулях». Его ноги зажало в салоне легковушки. Пожарные наложили пострадавшему шейный воротник, накрыли защитным экраном и с помощью гидравлического инструмента освободили.

И водитель, и его пассажир в результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы, их госпитализировали в Витебскую областную клиническую больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.