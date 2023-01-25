Новополоцкая ОПГ угоняла машины из Москвы и Питера, на их счету 16 дорогих авто

Іван Дзедушкін • 25/1/23 13:23 • Крымінал

По версии следствия 34-летний житель Новополоцка создал организованную группу из 8 человек, занимавшуюся хищением дорогостоящих автомобилей в России.



Участники ОПГ занимались подделкой и уничтожением идентификационных номеров (VIN-номеров), номеров двигателей, документов на транспортные средства.

Новополоцкая шайка охотилась за автомобилями японских и корейских производителей. А «охотничьими угодьями» угонщиков стали Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что члены организованной группы подыскивали документы, части кузова, а также таблички, содержащие идентификационные номера, для последующей установки их на автомобили, полученные преступным путем. При этом, такой поиск мог осуществляться, как до хищения транспортных средств – автомобиль похищался «под документы», так и после – документы приобретались уже на похищенную машину.

Далее участники банды встречались на территории Полоцкого района и направлялись в Россию, где и совершали хищения. В ряде случаев там приобретались уже похищенные транспортные средства.

В сопредельную страну злоумышленники выезжали на специально оснащенном авто, которое использовалось для прикрытия похищенной машины и мониторинга дорожной обстановки. Число участников каждого конкретного преступления обуславливалось планируемым количеством похищаемых транспортных средств.

Организованная группа имела внушительный технический арсенал: приборы для отключения сигнализации, радиостанции, глушилки радиопередающих устройств, оборудование и программное обеспечение, которое позволяло вносить изменения в электронные блоки и ключи автомобилей и многое другое.

В Беларуси автомобили хранились в специально оборудованных средствами создания помех и подавления сигналов сотовой связи помещениях, где также осуществлялось изменение идентификационных номеров и номеров двигателей.

На данный момент следователям известно о 16 фактах хищения автомобилей на территории Российской Федерации, а общая сумма ущерба превышает 600 000 белорусских рублей, сообщается СК.

По результатам расследования трём участникам группы, в зависимости от роли каждого, предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь:

+ часть 4 статьи. 205 (кража, совершенная повторно, в особо крупном размере, организованной группой);

+ часть 2 статьи 381 (подделка и уничтожение идентификационного номера, номера двигателя транспортного средства в целях эксплуатации и сбыта транспортного средства, а также сбыт транспортного средства с такими подделками, совершенные повторно, группой лиц по предварительному сговору);

+ часть 2 статьи 235 (финансовые операции со средствами, полученными заведомо преступным путем, для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными средствами в целях утаивания и искажения происхождения, местонахождения, размещения, движения и действительной принадлежности указанных средств, совершенные повторно, в особо крупном размере, организованной группой).

Новополочанину, организовавшему эту преступную схему, дополнительно предъявлено обвинение по части 2 статьи 380 УК (подделка официального документа, предоставляющего право, в целях использования такого документа самим исполнителем и другим лицом, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

С санкции прокурора ко всем обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

При изучении личностей фигурантов установлено, что двое из них ранее уже были судимы за совершение аналогичных преступлений на территории Российской Федерации.

Ещё четыре обвиняемых содержатся под стражей на территории России, а один из участников ОПГ объявлен в розыск.

Отдел информации и связи с общественностью