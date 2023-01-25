Витебский облисполком потратит более 32 тыс. руб. на поездки на автобусах

Сяржук Серабро • 25/1/23 15:15 • Турызм

Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем ориентировочной стоимостью 32 290 рублей закупает Витебский облисполком.



Закупка проводится в форме запроса ценовых предложений. Перевозки в объеме 10 единиц необходимы чиновникам в период с 1 марта по 31 декабря.

Планируется, что поездок могут потребоваться не менее 4 автобусов вместимость 19 мест и столько же вместимостью 28 мест, а также не менее 8 автобусов вместимостью 41-47 мест.

Путешествия будут оплачиваться за бюджетный счет.