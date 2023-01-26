Как называли детей витебляне в прошлом году?

ННВ • 26/1/23 14:37 • Здарэнні

ЗАГС Витебска определили самые популярные имена, которые родители давали новорождённым в прошлом году.



Согласно данным отделов загса в областном центре в 2022 году популярными именами среди мальчиков были Максим, Артём, Михаил, Александр, Иван, Матвей, Тимофей, Марк, а среди девочек — София, Алиса, Мария, Полина.

В целом же в Витебской области список популярных детских имен выглядит так:

среди мальчиков — Артём, Матвей, Михаил, Марк, Даниил;

среди девочек — София, Анна, Дарья, Мария, Виктория.

Иногда детям давали и двойные имена, в прошлом году зарегистрированы Дэниз Арель, Анна Вера, Анна Елиз, Виктория Грейс, Ева Мария, Софи Эсеогене.

Также Главное управление юстиции Витебского областного исполнительного комитета приводит список и редких имен:

мужские: Авель, Авраам, Алан, Али, Анджей, Богдан, Велизар, Всеволод, Габриэль, Гарри, Герман, Давид, Дамиан, Дамир, Дан, Даниэль, Данияр, Демид, Демьян, Добрыня, Доминик, Дориан, Елисей, Ерофей, Жан, Ждан, Зейн, Златан, Камиль, Ким, Клим, Лев, Леон, Леонид, Майкл, Макар, Марислав, Матео, Милан, Мирон, Моисей, Мухизи, Натан, Наум, Никифор, Нил, Орион, Остап, Платон, Радимир, Савелий, Самуэль, Симон, Стефан, Теймур, Томас, Умар, Эльдар, Эльхан, Эмиль, Эмин, Ян, Яромир;

женские: Аврелия, Аврора, Агата, Агния, Аделина, Аделия, Адель, Алира, Амелия, Амилия, Амина, Амира, Анелия, Ассоль, Ася, Афина, Аяна, Богдана, Божена, Велимира, Велислава, Венера, Далила, Дамира, Дионея, Донья, Евдокия, Забава, Злата, Златослава, Иванка, Иллина, Инчи, Иоанна, Ия, Камилла, Каталина, Лия, Лоремай, Магдалина, Мадина, Мадонна, Малика, Марика, Мариника, Марьяна, Мелисса, Милослава, Мирана, Мия, Нелли, Николетта, Николь, Оливия, Офелия, Паулина, Полианна, Ростислава, Сабина, Сабрина, Самира, Сана, Сафина, Соломия, Стефания, Таисия, Тая, Тея, Эвелина, Элина, Эмилианна, Эра, Эрика, Ярина, Ярослава, Ясмина.