В Шумилинском районе перевернулся микроавтобус, пострадал пассажир
Утром 26 января в Шумилинском районе перевернулся микроавтобус, травмы получил один человек.
По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля «ГАЗ» на 38-м километре автодороги Р-20 «Полоцк- Витебск» не справился с управлением, микроавтобус вылетел за пределы проезжей части и там опрокинулся.
В результате дорожно-транспортного происшествия 55-летний пассажир автомобиля получил травмы, и его пришлось доставить в Витебскую областную клиническую больницу.
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