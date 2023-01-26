В Шумилинском районе перевернулся микроавтобус, пострадал пассажир

ННВ • 26/1/23 14:45 • Здарэнні

Утром 26 января в Шумилинском районе перевернулся микроавтобус, травмы получил один человек.



По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля «ГАЗ» на 38-м километре автодороги Р-20 «Полоцк- Витебск» не справился с управлением, микроавтобус вылетел за пределы проезжей части и там опрокинулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия 55-летний пассажир автомобиля получил травмы, и его пришлось доставить в Витебскую областную клиническую больницу.