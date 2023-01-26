В Витебске продают здания бывшей мебельной фабрики — обанкротился очередной владелец

Сяржук Серабро • 26/1/23 13:23 • Эканоміка

1 февраля с аукциона будут продавать здания бывшей мебельной фабрики «Заря», так как новый владелец недвижимости тоже обанкротился.



На аукцион выставлено десять лотов общей стоимостью 989 700 рублей. Самый дешевый из них выставлен с начальной ценой в 12 700 рублей, а самый дорогой — 427 000 рублей.

Комплекс фабрики из 23 капитальных строений общей площадью 27 000 квадратных метров, который занимает 7 гектаров, пытались продать одним лотом в конце прошлого года. Начальная цена лота составляла 771 200 рублей, но покупателей не нашлось.

Сейчас эта недвижимость принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Алмаздевелопмент», признанному банкротом и находящемуся с 7 апреля 2022 года в ликвидационном производстве. Согласном материалам дела ООО на 30 ноября 2021 года было должно Министерству по налогам и сборам 1 З17 119 рублей 22 копейки. Единственным учредителем ООО «Алмаздевелопмент» является российское ООО «РСМ Групп».

Злосчастная мебельная фабрика на улице Академика Павлова приводит к банкротству уже не первого своего владельца. Так, в 2014 году обремененное долгами предприятие передали Специализированному ремонтно-строительному управлению Витебска, однако уже началась банкротство самого СРСУ.

В 2017 году городские власти заявили о проекте по созданию на территории бывшей мебельной фабрики престижного жилого массива повышенной этажности. Однако запланированный микрорайон на почти 5000 жильцов так и не был построен.

Заброшенные здания цехов постепенно разрушались, неоднократно в них происходили пожары.