Представители Витебской области собираются в марте на выставку в Украине

• 27/1/23 13:45 • Эканоміка

Участие в международной выставке «InterBuildExpo», которая в марте должна пройти в столице Украины Киеве, собираются принять представители Витебской области.
Выставка «InterBuildExpo». Фото buildexpo.kiev.ua

Такой вывод можно сделать из приложения к решению Витебского областного исполнительного комитета №17 от 19 января текущего года, в котором приводится перечень международных специализированных выставок (ярмарок) в иностранных государствах, расходы на участие в которых возмещаются в 2023 году.

В этом перечне под №9 находится киевская выставка по тематике строительных материалов, запланированная на март. Согласно информации в интернете, эта выставка будет проходить 9-11 марта.

В основном представители Витебской области, если верить этому перечню, могут рассчитывать на компенсацию расходов за участие в российских выставках. Однако, серди них есть несколько выставок, которые пройдут в других странах:

  • Международная выставка Verkosto/Network 2023 (Финляндия);
  • Международная выставка сельхозтехники «TECHAgro 2023» (Чехия);
  • Международная выставка International Apparel & Textile Fair (ОАЭ);
  • Международная выставка водных технологий EcwaExpo-2023 (Польша);
  • Международная выставка KazBuild 2023 (Казахстан).
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