Представители Витебской области собираются в марте на выставку в Украине
Участие в международной выставке «InterBuildExpo», которая в марте должна пройти в столице Украины Киеве, собираются принять представители Витебской области.
Такой вывод можно сделать из приложения к решению Витебского областного исполнительного комитета №17 от 19 января текущего года, в котором приводится перечень международных специализированных выставок (ярмарок) в иностранных государствах, расходы на участие в которых возмещаются в 2023 году.
В этом перечне под №9 находится киевская выставка по тематике строительных материалов, запланированная на март. Согласно информации в интернете, эта выставка будет проходить 9-11 марта.
В основном представители Витебской области, если верить этому перечню, могут рассчитывать на компенсацию расходов за участие в российских выставках. Однако, серди них есть несколько выставок, которые пройдут в других странах:
- Международная выставка Verkosto/Network 2023 (Финляндия);
- Международная выставка сельхозтехники «TECHAgro 2023» (Чехия);
- Международная выставка International Apparel & Textile Fair (ОАЭ);
- Международная выставка водных технологий EcwaExpo-2023 (Польша);
- Международная выставка KazBuild 2023 (Казахстан).
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.