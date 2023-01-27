Представители Витебской области собираются в марте на выставку в Украине

Сяржук Серабро • 27/1/23 13:45 • Эканоміка

Участие в международной выставке «InterBuildExpo», которая в марте должна пройти в столице Украины Киеве, собираются принять представители Витебской области.



Такой вывод можно сделать из приложения к решению Витебского областного исполнительного комитета №17 от 19 января текущего года, в котором приводится перечень международных специализированных выставок (ярмарок) в иностранных государствах, расходы на участие в которых возмещаются в 2023 году.

В этом перечне под №9 находится киевская выставка по тематике строительных материалов, запланированная на март. Согласно информации в интернете, эта выставка будет проходить 9-11 марта.

В основном представители Витебской области, если верить этому перечню, могут рассчитывать на компенсацию расходов за участие в российских выставках. Однако, серди них есть несколько выставок, которые пройдут в других странах: