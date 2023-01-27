Витебская область продаст «Витебскоблавтотранс» и еще более трех десятков предприятий

Ігар Арцюх • 27/1/23 17:04 • Эканоміка

ОАО «Витебскоблавтотранс» вошло в перечень акционерных обществ, принадлежащих Витебской области, акции которых предлагаются к продаже. Всего в нем более трех десятков предприятий.



Витебской области в уставном фонде «Витебскоблавтотранс» принадлежит 56,62% акций, на аукцион выставлен пакет из 47,66% акций. Годового отчета за 2022 год этого общества пока нет, но в 2021 году оно понесло чистые убытки на 2 050 000 рублей, а в 2020 — 3 325 000 рублей.

Всего же на продажу выставляются акции 34 предприятий, их перечень опубликован на новом сайте комитета «Витебскоблимущество». Как отмечают в комитете, только 25 из этих предприятий работают рентабельно, закончив прошедший год с прибылью, и выплачивая дивиденды.

По сравнению с прошлым годом, в перечень добавили пять предприятий — это уже упомянутое ОАО «Витебскоблавтотранс», а также ОАО «Теплоэнергетик, г.Витебск», ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит», ОАО «Витебскмясомолпром» и ОАО «Витебскоблагропромтранс».

При этом комитет пытается сохранить в собственности области пакеты акций в размере 50% + 1 акция. А для реализации предлагаются пакеты акций, размер которых составляет менее указанного объема.

Кроме того предусмотрено, что размер предлагаемых к продаже пакетов акций может быть изменен с учетом конкретных предложений инвесторов, соответствующих интересам хозяйственных обществ и Витебской области.

Отмечается, что наиболее высокие дивиденды выплатили в прошедшем году такие предприятия, как «Витебский мотороремонтный завод», «Завод Эвистор», «Западно-Двинский межрайагротехсервис».

Опять же, открытой информации по прошлому году пока нет, а в 2021 году, например, «Эвистором» на выплату дивидендов было начислено всего 106 330 рублей, а фактически выплачено 82 230 рублей, что составило 4 копейки на одну обычную акцию.