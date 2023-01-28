«Витебскэнерго» опровергло информацию о том, что хоккейный матч в Орше сорвался из-за отсутствия электроснабжения во всем райцентре

ННВ • 28/1/23 11:19 • Спорт

27 января в Орше отменили матч между командами «Локомотив» и «Юность». «Витебскнерго» опровергает информацию о том, что это произошло из-за обесточивания всего города.



По данным руководства филиала «Оршанские электрические сети» РУП «Витебскэнерго» произошло следующее:

В 18:31 произошло аварийное отключение одной из двух кабельных линий электропередачи 10кВ, по которой осуществляется электроснабжение ледовой арены Орши. В распределительном устройстве низкого напряжения, трансформаторной подстанции ледовой арены, принадлежащей потребителю, действием автоматики в течение нескольких секунд был осуществлён переход на резервное питание и полное восстановление электроснабжения арены.

Однако, из-за ошибочных действий персонала ледовой арены при выяснении причин технической неисправности информационного табло, произошло обесточивание хоккейной площадки и сетей наружного освещения спортивного комплекса.

По просьбе руководства ледовой арены работниками оперативно-выездной бригады Оршанского городского РЭС было оказано содействие персоналу объекта в восстановлении электроснабжения наружного освещения, хоккейной площадки и информационного табло.

К сожалению зрителей, к моменту восстановления электроснабжения, хоккейный матч «Локомотив» – «Юность» был уже отменён.