В Новополоцке горела многоэтажка, пожарные спасли 5 человек, в том числе ребенка

Зоя Машэка • 29/1/23 21:17 • Здарэнні

29 января на пожаре в Новополоцке пожарные спасли пять человек, среди них — маленькую девочку.



В 10:33 спасатели получили сообщение о пожаре в квартире одного из домов Молодежной улице. Как выяснилось, горела квартира на втором этаже пятиэтажного дома.

Приехавшие на вызов пожарные увидели, что из окна квартиры валит густой дым. Открытого горения не было видно.

На кухне в горящей квартире они нашли 56-летнюю женщину, которая была без сознания. Ее вынесли на улицу и передали медикам.

В квартире на третьем этаже, расположенной над горящим жилищем, пожарные нашли семью из четырех человек. Их тоже пришлось эвакуировать, в том числе 5-летнюю девочку.

Пострадавшая хозяйка квартиры была госпитализирована больницу с ожогами различной степени тяжести и отравлением продуктами горения. А ее соседей сверху отпустили после осмотра медиками.

В квартире в результате пожара огнем были повреждены диван и постельные принадлежности, а также закопчены стены и потолок. По предварительной версии пожар мог начаться из-за неосторожности при обращение с огнем при курении, сообщается пресс-службой МЧС.