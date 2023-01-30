Более 242 млн кВт·ч выработали ГЭС Витебщины за минувший год

ННВ • 30/1/23 17:41 • Эканоміка

Девять гидроэлектростанций Витебской области смогли за 2022 год выработать свыше 242 000 000 кВт·ч электроэнергии.



Основная часть электроэнергии была произведена крупнейшими гидроэлектростанциями страны – Витебской и Полоцкой ГЭС. Эти две электростанции, расположенные на Двине, вместе выработали 236 000 000 кВт·ч, что позволило сэкономить свыше 75 000 тонн условного топлива, сообщает «Витебскэнерго». Примерно такой же объем электроэнергии вырабатывает Витебская ТЭЦ.

Кроме того, на реках Витебщины расположены еще 7 малых ГЭС общей мощностью 2,8 МВт. Эти станции были построены еще 50-60 годах прошлого века, для электроснабжения близлежащих объектов в сельской местности. Это Богинская, Клястицкая, Лепельская, Лукомльская, Браславская, Гомельская и Добромыслянская ГЭС.

Благодаря этим малым ГЭС ежегодно экономится около 2000 тонн условного топлива.