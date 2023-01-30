На 7500 голов сократилось коровье стадо Витебской области за 2022 года

Сяржук Серабро • 30/1/23 18:50 • Эканоміка

На 1 января 2023 года в сельхозорганизациях Витебской области осталось только 180 700 коров, это новый антирекорд.



В начале прошлого года коровье стадо Витебщины насчитывало 188 200 животных. Оно начало сокращаться с начала года, и уже к маю количество коров упало до 184 700 голов, побив антирекорд 2019 года.

За 2022 год количество коров в Витебской области сократилось на 7500 животных или на 4%. Таким образом, в среднем за месяц коровье стадо сокращалось на 650 голов.

При этом в 2021 году количество коров в регионе сократилось на 1700 голов, то есть в прошлом году темпы сокращения коровьего стада выросли в 4,4 раза.

Поголовье КРС в Витебской области за 2022 год сократилось на 21 500 животных (4,1%). При этом производство крупного рогатого скота упало почти на 11%.