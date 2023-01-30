В Витебске в больнице умер пенсионер, получивший ожоги на пожаре

Зоя Машэка • 30/1/23 17:18 • Здарэнні

Утром 29 января в больнице умер 63-летний пенсионер, пострадавший на пожаре в Витебске.



Мужчина получил ожоги 9 января, во время пожара в квартире на первом этаже пятиэтажки, расположенной на 1-й Шумилинской улице в областном центре, сообщается пресс-службой МЧС.

Пострадавший был госпитализирован, и в течение двадцати дней врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.