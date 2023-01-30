Женщина, оставившая младенца в выгребной яме туалета, попала под амнистию

Іван Дзедушкін • 30/1/23 21:25 • Здароўе

Завершился суд над женщиной, которая родила в туалете и бросила новорожденную девочку умирать в выгребной яме. Младенец задохнулся в фекалиях, а в его крови обнаружили 1,3 промилле алкоголя.



Трагедия разыгралась 21 августа в одной из деревень Витебского района: накануне вечером 39-летняя беременная изрядно выпила, а утром пошла в туалет и родила там ребенка.

Младенец упал в выгребную яму, а мать не стала его доставать. Вернувшись в дом, женщина рассказала о произошедшем мужчине, заявив о выкидыше. Сожитель вызвал «скорую», но спасти новорожденную не удалось.

Позже экспертиза установит, что девочка родилась живой и доношенной, но прожила не более 10 мину и умерла механической асфиксии — дыхательные пути были забиты фекалиями. Кроме того, в крови новорожденной нашли этиловый спирт в концентрации 1,3 промилле.

На суде эксперт подтвердила, что женщина могла спутать начало родов с позывами справить естественные надобности. Также возможно, что при родах ребёнок мог не двигаться и не издавать звуков — это с большей вероятностью возможно, если до этого беременная употребляла спиртное.

11 января суд Витебского района признал сельчанку виновной в причинении смерти по неосторожности. На основании части 1 статьи 144 УК женщину приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения. На основании недавнего закона об амнистии, ей уменьшат срок отбывания наказания на один год.

Кроме того, женщину будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.

По решению суда до вступления приговора в законную силу меру пресечения в ее отношении изменили с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении.