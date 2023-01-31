Лобовое столкновение под Витебском: в одном из авто ехала мама с 2-летней дочкой

Іван Дзедушкін • 31/1/23 20:49 • Здарэнні

Под Витебском женщина на легковушке вылетела на встречку и врезалась в другое авто, ее и дочку обследуют медики.



ДТП произошло 30 января около 19:00. По дороге из Витебска в Рубу на 82-м километре автодороги М-8 30-летняя водитель автомобиля «Honda» не учла погодные и дорожные условия, не справилась с управлением транспортным средством, в результате чего вылетела на полосу встречного движения.

Там «Honda» врезалась в движущийся во встречном направлении автомобиль «Lada».

После ДТП водителя автомобиля «Honda» и 2-летнюю девочку, которая находилась на переднем пассажирском сидении, пришлось предать для обследования медикам. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве, что, возможно, его спасло, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.