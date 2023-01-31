Витеблянам стал доступен агрегатор скидок на еду «Едадил»

Ігар Арцюх • 31/1/23 17:04 • Эканоміка

Узнать о самых выгодных скидках на продукты и ряд других товаров в Витебске теперь можно при помощи приложения для смартфона.



Приложение «Едадил» позволяет найти выгодные варианты для покупки продуктов, детских товаров, бытовой химии и других повседневных вещей со скидкой. Сейчас в сервисе доступны предложения из следующих супермаркетов и магазинов, представленных в Витебске: «Евроопт», «Гиппо», «Виталюр», «Соседи», «Корона», «Светофор».

Сравнить цены пользователи могут через поиск в приложении: для этого нужно зайти в каталог и найти интересующий товар по названию во всех или только в избранных супермаркетах. Товары можно сортировать по нескольким параметрам, например, по цене или величине скидки. На скидки магазинов можно подписаться на сервисе. Пользователи также могут составить список покупок, чтобы ничего не забыть или не купить лишнего. Списком можно делиться с семьей и друзьями.

Из недостатков приложения можно отметить очень большое количество рекламы, причем ориентированный на рынок РФ — цены в объявлениях указаны в российских рублях, сайты тоже в зоне .RU.

Бесплатное приложение «Едадил» доступно как для iOS так и для Android. Сервис входит в экосистему фудтех-сервисов Яндекса.