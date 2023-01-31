Витебская область продлила мораторий на запрет правительства на вывоз продуктов в страны Балтии

• 31/1/23 16:29 • Эканоміка

Вывозить продукты в Литву и Латвию из Витебской области можно до конца 2023 года.
Полки с продуктами в магазине. Фото pixabay.com

Решением Витебского областного исполнительного комитета от 23 января определено, что запрет на вывоз физлицами за пределы ЕАЭС товаров для личного пользования, установленный постановлением Совмина в прошлом году, не распространяется на товары, приобретенные физическими лицами, вслучае их вывоза в Латвию и Литву.

Напомним, что аналогичное решение было принято 1 июня 2022 года и действовало до конца прошлого года.

В свою очередь, постановление правительства Беларуси ограничивает вывоз за пределы ЕАЭС более 2 килограммов пшеничной муки, более килограммов гречневой, рисовой, овсяной, манной и перловой крупы, пшена, овсяных хлопьев, макарон, сахара и соли, а также более 1 литра растительного масла и трех банок мясных, молочных и рыбных консервов.

            
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