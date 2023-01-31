Витебская область продлила мораторий на запрет правительства на вывоз продуктов в страны Балтии

Сяржук Серабро • 31/1/23 16:29 • Эканоміка

Вывозить продукты в Литву и Латвию из Витебской области можно до конца 2023 года.



Решением Витебского областного исполнительного комитета от 23 января определено, что запрет на вывоз физлицами за пределы ЕАЭС товаров для личного пользования, установленный постановлением Совмина в прошлом году, не распространяется на товары, приобретенные физическими лицами, вслучае их вывоза в Латвию и Литву.

Напомним, что аналогичное решение было принято 1 июня 2022 года и действовало до конца прошлого года.

В свою очередь, постановление правительства Беларуси ограничивает вывоз за пределы ЕАЭС более 2 килограммов пшеничной муки, более килограммов гречневой, рисовой, овсяной, манной и перловой крупы, пшена, овсяных хлопьев, макарон, сахара и соли, а также более 1 литра растительного масла и трех банок мясных, молочных и рыбных консервов.